An der Spitze des Löschzugs Häger tauschen Ralf Gehring (links) und Marcel Sussiek (rechts) Leitung und Stellvertretung. Dr. Dirk Hollmann dankt ihnen für ihren Einsatz. Auch in Langenheide gibt es Veränderungen an der Löschzugspitze.

Foto: Feuerwehr Werther