Einblicke  statt Aussicht

Delegation aus der neuen Partnerstadt Naturns zu Gast in Schloß Holte-Stukenbrock – Interesse auch an der Wirtschaft

Schloß Holte-Stukenbrock

Solch schöne Aussichten auf Berge und in Täler, wie Besucher sie in Naturns in Südtirol genießen können, kann Schloß Holte-Stukenbrock nicht bieten. Hier erhalten Besucher aber viele Einblicke und Ansichten.

Von Monika Schönfeld