Eintauchen in eine andere Welt

Nach zwei Jahren coronabedingter Pause begibt sich der Museumshof in Rahden nun endlich wieder auf eine Zeitreise. Vom 17. bis 19. Juni verwandelt sich die Hofanlage zu Füßen der Burgruine in einen mittelalterlichen Schauplatz.

Der Amtsmann Hardecke von Engelingsborstel, als erster Drost der Rahdener Burg, lädt „Anno 1320“ nach Rahden ein. Es gibt vieles zu entdecken in den Heerlagern, die das Leben in der damaligen Zeit in allen Facetten nachstellen. Es wird historisch gekocht und gebraten. Alte Handwerkskunst – über das Wollspinnen und Färben bis zur Seilerei und Waffenschmiede – wird wieder auferstehen.