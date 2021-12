Eintauchen in kleine Wunderwelt

Beim Weihnachtszauber am Wiehenweg können die Kinder in eine andere Welt eintauchen und für eine Weile, ihre Sorgen hinter sich lassen. An den beiden kommenden Adventswochenenden sind wieder zahlreiche Familien eingeladen.Mike Lammers möchte Familien Freude schenken.

Foto: Mike Lammers Peter Götz