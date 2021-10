Eintritt für 33 Cent pro Tag

Der Dauerkarten-Vorverkauf für die Landesgartenschau 2023 in Höxter startet am 18. November mit 50 Prozent Rabatt. Die Dauerkarte für Erwachsene gibt es bis zum 31. Januar 2022 für 60 Euro. Umgerechnet sind das 33 Cent pro Tag. Kinder haben freien Eintritt.

Wir haben ein tolles Angebot zum kleinen Preis“, stellte Bürgermeister Daniel Hartmann während einer Pressekonferenz, die Landesgartenschau-Gesellschaft hatte dazu eingeladen, am Donnerstagmittag im Stadthaus heraus. „Die Dauerkartenbesitzer können, wenn sie es wollen, an 1000 Veranstaltungen in 180 Tagen teilnehmen“, hob LGS-Geschäftsführerin Claudia Koch hervor. UWG-Fraktionschef Georg Heiseke sprach von einem „Schnäppchenpreis“.