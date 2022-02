Paderborn

In keiner anderen Stadt in Ostwestfalen-Lippe verbringen Autofahrer mehr Zeit in Staus als in Paderborn – neun Minuten am Tag, 23 Stunden im Jahr sind es laut einer im Dezember veröffentlichten Statistik. Diesen unrühmlichen Spitzenplatz dürfte die Domstadt zumindest in diesem Jahr nicht loswerden. Im Gegenteil.

Von Per Lütje