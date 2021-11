Einzelhandel hofft auf dickes Plus

Weihnachtsgeschäft in Höxter: Trotz Bauarbeiten adventliche Stimmung – Weihnachtsmarkt ab Donnerstag – mit Fotostrecke zur Baustelle Innenstadt

Höxter

Die vielen Baustellen in der Innenstadt von Höxter und die Auswirkungen der andauernden Corona-Pandemie sollen das Weihnachtsgeschäft 2021 in der Kreisstadt nicht trüben. Die Höxteraner Kaufmannschaft gibt sich alle Mühe, dass es den Kunden in der City trotz der Einschränkungen gefällt.

Von Michael Robrecht