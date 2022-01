Einzelhandel setzt den Rotstift an

Wie wirkt sich die Pandemie für lokale Bekleidungsgeschäfte in Enger und Spenge aus?

Wie viele andere Geschäftsleute in der Textilbranche gibt Jürgen Fellbaum satte Rabatte, um während der Pandemie nicht verkaufte Ware loszuwerden.

Aber entgegen einer weit verbreiteten Mär, die Geschäfte ließen unverkaufte Ware einfach an die Produzenten zurückgehen, die diese dann mit Nachlässen an Händler in Zweitländern verkauften, stimmt dies bestenfalls für große Ketten, nicht aber für den inhabergeführten, stationären Einzelhandel. Der bleibt auf den georderten Kleidungsstücken sitzen.