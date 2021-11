Einziger Weg aus dem Schlamassel

Das klappt wie am Schnürchen: Während Dr. Günther Lepper am Ende der rechten „Straße“ gegen die Auswirkungen des Coronavirus impft, winkt Anna Beifuss parallel dazu die Menschen in die Kabine zum Schnelltest.

Corona: Dr. Günther Lepper impft im Testzentrum an der Hauptstraße in Stukenbrock, im Medicum und in seiner Praxis

Seit Dienstag ist Dr. Günther Lepper stundenweise im Test- und Impfzentrum an der Hauptstraße 9 (ehemals Lütkepicht Clothing). Am Dienstag hat er 53 Menschen geimpft, am Mittwoch 50. „Vorwiegend sind das die Drittimpfungen, die Booster-Impfungen zum Auffrischen. Erfreulich ist aber auch die Zahl der Erstimpfungen. Die jüngeren Leute haben keine Lust, sich täglich testen zu lassen.“ Lepper freut sich, dass freigegebene Termine innerhalb der nächsten Stunde gebucht werden. Statt bisher fünf Mal in der Woche nimmt er jetzt auch bis Weihnachten die Sonntage von 10 bis 15.30 Uhr dazu. „Wenn es nötig ist, impfe ich auch an den beiden Weihnachtsfeiertagen.“