Einzug ins Stadthaus bleibt verwehrt

Bernhard Hartmann ist ein Wewerscher. „Das kann man nicht werden, das kann man nur sein – im Gegensatz zum Weweraner“, erklärt der 66-jährige Ureinwohner des heutigen Paderborner Stadtteils. Die Liebe zu seiner Heimat ist für Hartmann aber nicht auf Wewer beschränkt. „Paderborn ist meine Stadt. Hier fühle ich mich wohl.“ Deshalb sei es ihm Ansporn, Herausforderung und Vergnügen gewesen, die Geschicke Paderborns in den vergangenen 15 Jahren als Finanzchef mit zu lenken und zu gestalten.

Bis zur letzten Minute fleißig: An diesem Donnerstag ist die letzte Haushaltsverabschiedung für Bernhard Hartmann.

An diesem Donnerstag, 16. Dezember, wird der Kämmerer und Beigeordnete, der zudem Geschäftsführer der Paderborner Kommunalbetriebe und der Wasserwerke ist, offiziell im Stadtrat verabschiedet (17 Uhr, Schützenhof). Am 20. Dezember vollendet er sein 67. Lebenjahr und übergibt seine Ämter zum 1. Januar an seinen Nachfolger Markus Tempelmann.