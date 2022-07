Eis essen für den guten Zweck

Der CVJM Lübbecke bietet in den Ferien wieder ein buntes Programm für alle Altersgruppen an. Den Auftakt bildet am kommenden Samstag, 2. Juli, von 14 bis 17 Uhr die Eisdiele für Sierra Leone vor dem Jugendzentrum.

Trampolinpark, Bouldern und Co.: Ferienprogramm des CVJM Lübbecke startet an diesem Wochenende

Der Erlös von Erdbeerbecher, Eiskaffee und Co. geht als Spende an die Partnerschaftsgemeinde in Sierra Leone. Tische können online reserviert werden. Ganz ohne Anmeldung können Interessierte am Sonntag, 3. Juli, an einer Radtour teilnehmen. Gemeinsam mit der Lübbecker Fahrrad-Initiative geht es um 11 Uhr am Jugendzentrum los. Geplant ist ein Picknick, was jeder selbst mitbringen soll. Das Ende der Radtour ist gegen 14.30 Uhr geplant. Sportlich geht es dann um 15 Uhr am Sonntag direkt mit Spikeball auf dem Kirchplatz weiter.

Dort und auch zur offenen Tür im Jugendzentrum kann man von Sonntag bis Mittwoch ganz ohne Anmeldung jeweils zwischen 15 und 19 Uhr vorbeischauen.

Ein weiteres Angebot für kreative Kinder zwischen 6 und 12 Jahren besteht von Montag bis Mittwoch jeweils von 16.15 Uhr bis 18.15 Uhr. An den drei aufeinanderfolgenden Tagen wird das Material Ton erkundet und von den Kids darf in verschiedenen Arbeitsschritten eine phantastische Welt erschaffen und getöpfert werden. Die Kunstwerke werden am letzten Tag ausgestellt und dürfen dann mit nach Hause genommen werden. Für dieses Angebot sind eine Anmeldung und ein Kostenbeitrag von 10 Euro notwendig.

Am Dienstagvormittag, 5. Juli, dürfen sich Kids im Alter von 6 bis 10 Jahren zwischen 9 und 12 Uhr bei Spiel und Spaß im Jugendzentrum austoben. Von sportlichen Klassikern bis hin zu Geschicklichkeitsspielen ist einiges dabei. Auch hier bittet der CVJM um eine Anmeldung.

Für Teenager, die es etwas gemütlicher mögen und lieber nur die Daumen bewegen, gibt es auch etwas. Am Mittwoch, 6. Juli, findet von 15.30 Uhr an das FIFA-22-Turnier auf der Leinwand im Jugendzentrum statt. Wer also gerne Konsole spielt, sollte sich anmelden. Ebenfalls am Mittwoch geht es zum Bouldern nach Bad Oeynhausen. Abfahrt ist um 15 Uhr am Jugendzentrum. Für diesen Kletterausflug wird um Anmeldung gebeten, die Kosten von 15 Euro werden vor Ort eingesammelt, teilnehmen kann jeder ab 14 Jahren.

Zudem lädt die CVJM- Krabbelgruppe zum Familienausflug in den Tierpark Herford ein. Treffpunkt ist am Donnerstag, 7. Juli, um 9 Uhr am Jugendzentrum. Eintritt zahlt jeder vor Ort selbst, die Anreise erfolgt im eigenen Auto, es können jedoch gern Fahrgemeinschaften gebildet werden. Auch für den Familienausflug wird um eine Anmeldung gebeten. Am Donnerstag findet außerdem noch ein weitere Fahrt statt – ins Jumphouse. Kinder ab 10 Jahren fahren mit zum Springen und Hüpfen nach Osnabrück. Treffpunkt für alle, die einen ganzen Nachmittag hüpfen wollen, ist um 13 Uhr am Jugendzen-trum. Es fallen Kosten von 30 Euro an und eine Anmeldung ist notwendig.

Der CVJM Lübbecke freut sich auf viele gut gelaunte Teilnehmer. Anmeldungen für die Aktionen können im Internet unter www.cvjm-luebbecke.de erledigt werden, Fragen werden beantwortet unter Telefon 05741/4583 oder per whatsapp unter 0151/12438498.