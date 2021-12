Eisbahn soll in Betrieb bleiben

Letztmals kann der Weihnachtsmarkt mit der Eisbahn in der Innenstadt damit einen Tag vor Heilig Abend besucht werden. Die Vorgabe der Landesregierung haben den Veranstalter des Weihnachtsmarktes Ralf Schwager mit geharnischter Kritik an der Landesregierung und Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) auf den Plan gerufen: „Diese Anordnung ist weder nachvollziehbar noch sinnvoll. Dafür habe ich absolut kein Verständnis. Es geht hin und Her. Bei den ganz Verordnungen und Verordnungen steigt niemand mehr durch und geht jeglicher Überblick verloren.“ Zumindest die Eisbahn auf dem Weihnachtsmarkt will der Geschäftsinhaber des gleichnamigen Kaufhauses Schwager in Holzminden zumindest bis einschließlich Sonntag, 2. Januar, wie geplant in Betrieb wissen. „Die Eisbahn hat nicht mit dem Weihnachtsmarkt zu tun. Wir werden die Regeln für den Betrieb der Eisbahn entsprechend der Verordnung einhalten.“

