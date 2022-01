Eiseskälte, Schnee und neue Rekorde

„Ein spannendes Wetterjahr liegt hinter uns“, stellt Diplom-Meteorologe Friedrich Föst aus Lübbecke beim Blick in seine Aufzeichnungen fest. Es gab in den vergangenen zwölf Monaten richtig viel Schnee, außerdem Eiseskälte, aber vergleichsweise wenig Niederschlag und Sonnenschein.

Als besonderen meteorologischen Höhepunkt bezeichnet Föst den Schneesturm „Tristan“ am 6. und 7. Februar: „Er brachte nicht nur 40 Zentimeter Schnee und damit die höchste Schneedecke seit Dezember 2010, sondern auch Sturm mit hohen Schneeverwehungen und anschließend Eiseskälte bis -20 Grad Celsius. An der Wetterstation in Rahden wurde am 13. Februar ein Tiefstwert von -20,3 Grad gemessen, das war der achttiefste Wert seit Beginn der Aufzeichnungen 1951.“ Doch anschließend begann eine beispiellose Erwärmung auf einen neuen Rekordwert von 18,9 Grad am 24. Februar. Innerhalb von 11 Tagen stieg die Temperatur also um fast 40 Punkte.