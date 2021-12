Eishaare wachsen auf totem Holz

Das Wetter im Kreis Lippe hatte im November auf den ersten Blick nicht viele Besonderheiten zu bieten. Von den Temperaturen her war der Monat durchschnittlich. Viermal gab es Frost. An den anderen 23 Tagen kam die Temperatur nicht über die 10-Grad-Marke hinaus.

An 19 Tagen regnete es, aber wirklich viel herunter kam nicht. 16 Tage waren grau in grau, an sechs Tagen herrschte Nebel. Einzige Abwechslung bot der 29., an dem sich Schneeflocken in den Regen mischten.