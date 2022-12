Eislaufen auf dem Dümmer ist vorerst vorbei

Doch spätestens am Montagmorgen war damit Schluss: Der Regen und das Tauwetter setzten der ohnehin nicht allzu stabilen Eisschicht (O-Ton eines Schlittschuhläufers: „Man hörte es immer wieder mal knacken“) zumindest für das (un)sichere Betreten ein Ende. Ein Einbrechen in das Eis des Dümmers kann in dem flachen See zwar für Erwachsene nicht zum Ertrinken führen, wohl aber zu gefährlicher Unterkühlung, wenn man nicht schnell genug aus dem Wasser ans rettende Ufer kommt.

Vor einigen Jahren gerieten so zwei Schlittschuhläufer, die am einsam gelegenen Ufer in Dümmerlohausen eingebrochen waren, in große Schwierigkeiten. Einer schwebte sogar in Lebensgefahr. Beide konnten sich nicht alleine nicht aus dem Eis befreien .