EK will trotz aller Krisen weiter wachsen

Der seit 2017 amtierende Finanzvorstand Martin Richrath (49) wird die Nachfolge Hasebrinks antreten. Zugleich wird der Vorstand in diesem Zuge zur Hälfte niederländisch, was die große Bedeutung des Nachbarmarktes seit der Übernahme des Wettbewerbers Euretco im Jahr 2015 widerspiegelt: Frank Duijst (51), seit 2017 Bereichsleiter Financial Service, steigt zum Finanzvorstand auf. Komplettiert wird das Gremium von den beiden im Oktober ernannten Einzelhandelsvorständen Jochen Pohle (45) und Gertjo Janssen (55). Passend zur personellen Neuaufstellung tritt der Verbund künftig auch in den 15 Ländern, in denen er aktiv ist, einheitlich unter dem Namen EK und dem neuen Slogan „Retail in motion“ (Einzelhandel in Bewegung) auf.

