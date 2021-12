Elefantenrutsche hat einen Namen

Zur Abgabefrist Ende November konnte die Stadt Marienmünster an die 100 Namensvorschläge verzeichnen – darunter waren auch einige Mehrfachnennungen. Eine Sprecherin der Stadt: „Die zu diesem Anlass gebildete Jury hatte es nicht leicht, wertete die Vorschläge nach einer Matrix aus und am Ende konnte der am häufigsten vorgeschlagenen Name auch die Jury überzeugen.“

Der lustige Elefant heißt nun „ElMar“. Der Name setzt sich zusammen aus „El“ für Elefant und „Mar“ für die Stadt Marienmünster. Nun war es soweit: In einer kleinen Feierstunde im ehemaligen Plitsch-Platsch des Freizeithallenbades Marienmünster fand die Siegerehrung statt. Von den sieben Preisträgern konnten vier Sieger persönlich an der Verleihung teilnehmen. Neben einem Gutschein für weitere kostenfreie Badeintritte freuten sich besonders die kleinen Preisträger über Malvorlagen von „Elmar“ – dem Elefanten.

Es gratulierten neben Bürgermeister Josef Suermann auch sein allgemeiner Vertreter Elmar Meyer, Schwimmmeisterin Melanie Kolze-Karger und die Auszubildenden Vivien Behling und Julian Behler.