Elektro Beckhoff wächst weiter

Alle Mitarbeiter von Elektrotechnik Hannibal samt Auszubildenden werden übernommen. Leiter der neuen Niederlassung bleibt Tobias Hannibal.

Elektrotechnik Hannibal blickt auf eine erfolgreiche Entwicklung zurück. Im Laufe der vergangenen Jahre wurde der mittelständische Handwerksbetrieb zu einem vielseitigen Dienstleister der Region und darüber hinaus und stand für Elektroinstallationen in Verwaltungs-, Industrie- und Wohngebäuden sowie für die gesamte Palette an Kundenservicearbeiten. Ebenso wie Hannibal liefert Elektro Beckhoff intelligente Elektrolösungen, auf die sich die Kunden in Steinheim auch in Zukunft verlassen können.

Elektro Beckhoff-Geschäftsführer Stefan Beckhoff: „Mit der Übernahme von Elektrotechnik Hannibal sind wir nun in der Region Steinheim vertreten, können den bestehenden Kundenstamm von Tobias Hannibal in bewährter Form fortführen sowie neue Kunden hinzugewinnen. Für die Zukunft soll der Steinheimer Standort weiter ausgebaut und die Ausbildung junger Mitarbeiter forciert werden, daher sind wir immer auf der Suche nach Fachkräften und Azubis.“

Tobias Hannibal zeigt sich sehr zufrieden: „Mit dieser Lösung gewinnen alle und wir freuen uns darüber. Die Firma Hannibal wird Teil eines leistungsstarken Netzwerks, die Mitarbeiter bleiben im Unternehmen und unsere Kunden können auch in Zukunft den gewohnten Service genießen.“

Die Firma Mietservice Hannibal in Steinheim bleibt weiterhin in der Hand von Tobias Hannibal.

Elektro Beckhoff ist ein Elektrounternehmen für Installations- und Gebäudetechnik. Elektro Beckhoff realisiert elektrotechnische Anlagen für die Industrie, den Wohnungsbau, Krankenhäuser, Hotels und öffentliche Einrichtungen.

Das Familienunternehmen wurde 1953 in Verl gegründet und unterhält Standorte in Verl, Gütersloh, Herzebrock-Clarholz, Bielefeld, Bad Driburg, Bad Wünnenberg, Coswig, Frankfurt, Grimma und Ohrdruf. Das von Arnold und Stefan Beckhoff inhabergeführte Unternehmen beschäftigt 940 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Der Hauptsitz ist Verl in Westfalen. 2021 erwirtschaftete das Unternehmen einen Umsatz von 142 Millionen Euro.