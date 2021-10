Elektro-Weidezäune in Wewer gestohlen

Mehrere elektrische Weidezaunnetze sind an der Straße „Wewersches Bruch“ gestohlen worden. Die Polizei sucht Zeugen.

Ein Schäfer hat auf der Wiese, nahe der Aldi-Filiale, Areale für seine Schafe mit Elektroweidezäunen abgeteilt. Am Mittwoch stellte er laut Polizei fest, dass mehrere Netze entwendet worden waren. Von einer bislang unbekannten Zeugin erfuhr der Schäfer zudem, dass zwei Männer die Weidezäune am Dienstag, 12. Oktober, gegen 19 Uhr, abgebaut und in einen weißen Lieferwagen gepackt haben sollen.

Die Zeugin und weitere Personen, die sachdienliche Angaben machen können, werden von der Polizei gebeten, sich unter der Rufnummer 05251/3060 Polizei zu melden.