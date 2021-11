Elf DNA-Spuren auf 410 Asservaten

Zweiter Prozess zum Drogenlabor in Börninghausen: Verteidigung zieht Gesundheitsgutachten in Erwägung

Preußisch Oldendorf/Bielefeld

Es ist der fünfte Verhandlungstag im zweiten Prozess am Landgericht Bielefeld rund um das Drogenlabor in Börninghausen, der zu Tage bringt, mit welchen Mengen chemischer Substanzen in der Lagerhalle des Gewerbeparks Blumenthal hantiert worden ist. Zudem zeigte ein Gutachten des Landeskriminalamtes (LKA) auf, dass an 15 Stellen DNA-Spuren des Angeklagten Tonnie R. (39) gefunden wurden.

Von Louis Ruthe