Elf Klassen für die I-Dötze

Im Stadtgebiet Salzkotten können im Schuljahr 2022/2023 an den städtischen Grundschulen elf Eingangsklassen gebildet werden. Die Schülerzahlen für das im nächsten Sommer beginnende Schuljahr hat Josef Eich vom Fachbereich Bildung und Soziales in der jüngsten Sitzung des Schul-, Familien- und Sozialausschusses vorgestellt.

Schülerzahlen in Salzkotten vorgestellt – neuer Kindergarten im Mutterhaus der Franziskanerinnen geplant

Demnach werden in den Grundschulen 252 Erstklässler erwartet. Das entspricht in etwa den Zahlen aus den Vorjahren. Im darauffolgenden Schuljahr rechnet Eich aufgrund der vielen Kinder in den Kitas damit, dass zwölf Eingangsklassen gebildet werden können.