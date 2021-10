Elferrat wählt neuen Präsidenten

Fast elf Jahre lang bewegte sich das Narrenschiff des Elferrats Ovenhausen im immergleichen, sicheren Fahrwasser – nun kommt Bewegung in die Hochburg des Stadtgebiets Höxter: Nach vielen Jahren endet die Amtszeit von Präsident Matthias Gersch. Außerdem gibt es Karten für die Sessionseröffnung.

Sessionseröffnung in Ovenhausen im Fokus

Neben Gersch geben auch Tobias Voß, langjähriger Abteilungsleiter, sowie einige weitere Führungsmänner ihre Posten ab. „Seitdem dies bekannt wurde, fragen sich nun alle in der Ortschaft: Wer wird der neue Präsident? Wer bildet das Präsidium?“, schreibt der Elferrat.

Die Neuwahlen zur Nachfolge sollen diese Fragen bei der Generalversammlung am 13. November beantworten. „Wer die Aspiranten für die wichtigen Ämter sind, werden wir im Vorfeld nicht verraten“, sagt Tobias Voß. „Wir gehen jedoch beruhigt und voller Vorfreude in die Versammlung“, so der scheidende Abteilungsleiter.

An diesem Abend wird anschließend auch die Sessionseröffnung im Saal „Müller“ gefeiert. Auf die Narren wartet ein dreistündiges Büttenprogramm, an dessen Ende das neugewählte Präsidium vorgestellt werden soll. Der Elferrat weist darauf hin, dass Karten für zehn Euro nur im Vorverkauf erhältlich sind.

„Wir bieten ausschließlich Sitzplatzkarten an“, so Präsident Gersch. „Eine Abendkasse wird es nicht geben. Besucher müssen geimpft oder genesen sein, oder einen aktuellen PCR-Test vorweisen können.“ Der Vorverkauf ist am 29. Oktober von 18.30 bis 20 Uhr im Landgasthof Kükenkrug.