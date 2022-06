Elisenhofer werden 100

Jubiläumsfest am Wochenende in Bad Wünnenbergs kleinstem Dorf

Der von Johannes Finger geführte Heimatverein Elisenhof hat dieses historische Ereignis als ein Fest der Freude und Erinnerung vorbereitet, das mit allen einheimischen Bürgern, ihren Familien, Verwandten und vielen Gästen gebührend zwei Tage lang gefeiert werden soll.

Elisenhofs interessante Vorgeschichte reicht bis in das frühe Mittelalter zurück, in eine Zeit der zwei früheren kleinen Siedlungen Boclon und Osteilern, die sich in unmittelbarer Nähe des heutigen Elisenhofs befanden. Zur späten Ortsgeschichte gehört auch, dass Elisenhof der Siedlungsgesellschaft „Rote Erde“ in Münster verkauft wurde. Man hatte die Aufgabe, aus 100 Bewerbungen 16 Siedler auszuwählen, die in Elisenhof angesiedelt werden und landwirtschaftliche Betriebe gründen sollten. Der überwiegende Teil der Neusiedler vor 100 Jahren stammte aus dem Altkreis Büren, aber auch Familien aus dem nahe gelegenen Sauerland fanden Gefallen an dem Landstrich und wagten dort einen Neuanfang.

1922 kamen die neuen Siedler nach Elisenhof. Die ersten Familien hießen Wiedemeier, Drolshagen, Schäfer, Günter und Weitekamp, alle stammten aus Fürstenberg. Die Witwe Hesse kam aus Ankum/Oldenburg. Ebenso entschieden sich die Familien Niggemeyer aus Henglarn, Kaup und Hucht aus Haaren, Müntefering aus Keddinghausen, Igges aus Etteln, Kersting aus Weine, Meiwes aus Anreppen, Finger aus Brilon, Münster aus Weiberg und Jürgens aus Salzkotten 1922 für ein Leben in Elisenhof. Unter den neuen Bürgern waren auch ein Stellmacher und ein Schmiedemeister, damit die handwerkliche Versorgung gewährleistet wurde. Alle Siedler mussten ihre erstandenen Grundstücke bei der Siedlungsgenossenschaft Rote Erde finanziell begleichen. Ein neuer Brunnen vor der Sturmiuskapelle mitten in der Gemeinde soll künftig an das 100-jährige Bestehen erinnern. Zu diesem Fest werden Bürgermeister Christian Carl, MdB Dr. Carsten Linnemann, Bauernpräsident Hubertus Beringmeier, MdL. Bernhard Hoppe-Biermeyer, der Landrat des Kreises Paderborn Christoph Rüther, und Kreisschützenoberst Reinhard Mattern mit Kreiskönig Heinz Kroos aus Boke in Elisenhof erwartet.

Beginn der Feierlichkeiten ist am Samstag, 11. Juni, um 14 Uhr mit einem Heimatnachmittag. Um 18.30 Uhr folgt ein Festumzug mit Kranzniederlegung am Ehrenmal. Der Sonntag beginnt mit einer Messe um 10 Uhr, um 11 Uhr folgen ein gemütliches Beisammensein sowie um 14 Uhr eine Kaffeetafel.