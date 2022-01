Elke Jungeblodt verlässt Hövelhof

Die Justizvollzugsanstalt (JVA) in Hövelhof-Staumühle wird einen neuen Leiter oder eine neue Leiterin bekommen: Elke Jungeblodt, die bisherige Anstaltsleiterin der Jugendstrafanstalt, wechselt zum 1. Februar als neue Leiterin zur JVA Herford.

Jungeblodt hatte sich auf die Stelle in Herford beworben, nachdem der bisherige Anstaltsleiter unlängst in den Ruhestand gegangen war. „Ich freue mich sehr, vom Justizministerium ausgewählt worden zu sein. Jetzt schließt sich mein beruflicher Kreis“, sagte die 58-Jährige in einem Gespräch mit dieser Zeitung.