Elmar Simon plant Gastronomie am Markt

Paderborn

Der Paderborner Sternekoch Elmar Simon hat neue Pläne. Zusätzlich zu seinem Restaurant Balthasar an der Warburger Straße will er ein Delikatessengeschäft mit Außengastronomie in bester Lage eröffnen. Der Standort ist direkt am Markt vis-à-vis des Paderborner Doms

Von Ingo Schmitz