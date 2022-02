Förderverein hat mit Aktiven ein Dutzend Bäume am Dorfrand bei Maygadessen gepflanzt

Höxter-Godelheim

Elsbeeren für Godelheim! Der Förderverein Godelheim hat mit seinen Aktiven ein Dutzend Elsbeeren-Bäume am Dorfrand in Richtung Gut Maygadessen in Verlängerung der Friedhofstraße gepflanzt.