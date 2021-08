Elsen ermittelt zum Jubiläum einen Kaiser

Am Samstag, 4. September, wird die St.-Hubertus-Schützenbruderschaft 1921 Elsen anlässlich ihres 100-jährigen Bestehens ein Kaiserschießen veranstalten. Symbolträchtig ist das Datum allemal, da auf den Tag genau vor 100 Jahren das erste Schützenfest der Bruderschaft stattfand.

Gestartet wird um 17 Uhr mit einer Messe in der St.-Dionysius-Pfarrkirche mit anschließendem Zapfenstreich auf dem Kirchplatz. Von da aus geht es zum Schützenplatz am Bohlenweg, wo die Könige der Bruderschaft die Möglichkeit haben, am Kaiserschießen teilzunehmen und Kaiser im Jubiläumsjahr zu werden. Dazu laden der noch amtierende Kaiser Markus Schlenger und Brudermeister Klaus Schäfers ein.

Für die Veranstaltung gilt die 3G-Regel. Jeder Teilnehmer muss deshalb den ihm zugesandten Abschnitt mit einem Impf- oder Genesenen-Nachweis vorlegen oder eine Bescheinigung über einen aktuellen negativen Coronatest mitbringen. Ein Schnelltest oder ein PCR-Test darf dabei nicht älter als 48 Stunden sein.