Elsen hilft mit viel Musik

In Paderborn-Elsen haben sich unter der Federführung von TuRa Elsen sowie der Interessen- und Werbegemeinschaft Elsen viele Vereine zusammengeschlossen, um Spendenaktionen für die Opfer der Hochwasserkatastrophe im Sommer zu veranstalten. Mittlerweile seien mehr als 22.000 Euro zusammengekommen, teilt die Initiative mit. Regelmäßig würden Spendenbeträge direkt an die betroffenen Familien überwiesen.

Das Bundes-Schützen-Musikkorps Paderborn-Elsen präsentieren am Sonntag in Elsen sein breitgefächertes Repertoire.

Am kommenden Sonntag, 26. September, beteiligt sich das Bundes-Schützen-Musikkorps Paderborn-Elsen mit einem Benefizkonzert an der guten Sache. Die Veranstaltung beginnt um 16 Uhr draußen auf dem Platz vor der St.-Dionysius-Kirche in Elsen. Die Musiker spielen ein breitgefächertes Repertoire mit klassischer Musik, Militärmärschen, modernerer Pop- und Filmmusik sowie Stücke im Big-Band-Sound.

Die Organisatoren der Aktion #Elsenhilft laden alle Bürger unter Einhaltung der geltenden Abstands- und Hygieneregeln dazu ein. Der Eintritt ist frei, die Spendeneinnahmen gehen „direkt an ausgewählte Familien in den betroffenen Hochwasserregionen“, verspricht die Initiative.

Zuvor warben im September schon die Musiker Kathrin Junge und Michael Kleine bei einer Matinée vor dem Dionysius-Haus in Elsen um Spenden. Auch nach einem kleinen Kinderflohmarkt eine Woche später in der Josef-Hißmann-Straße konnte eine gut gefüllte Spendendose an „Elsen hilft“ übergeben werden.

www.elsenhilft.de