Elsener Athleten bringen reichlich Edelmetall mit

Die Paderborner Delegation mit 17 Athleten sowie fünf Trainern und Betreuern war zu dem Großereignis nach Bonn aufgebrochen. Erschöpft, aber glücklich kehrten sie zurück und wurden bei der Ankunft von Eltern, Freunden und Bekannten empfangen. In der ehemaligen Bundeshauptstadt durften die TuRaner mit 3000 weiteren Teilnehmern eine einzigartige inklusive Veranstaltung erleben. Besonders die Eröffnungsfeier mit dem Entzünden des Olympischen Feuers und dem Ablegen der Special-Olympics-Eide durch Vertreter der Athleten, Trainer und Offiziellen, die große Athleten-Disco mit mehr als 500 tanzenden Personen sowie natürlich die sportlichen Wettkämpfe in 15 Sportarten bleiben in Erinnerung.

Auch die Medaillen-Ausbeute kann sich sehen lassen. 18 Mal durften die Elsener Edelmetall bejubeln, fünf für die Leichtathleten und 13 für die Schwimmer. Konkret waren es sechs Goldmedaillen, vier Silbermedaillen und acht Bronzemedaillen.

Schwimmerin Leonie Reinhardt (15) gewann bei ihren ersten Landesspielen Edelmetall in allen drei Disziplinen, an denen sie teilgenommen hat: Gold über 50 Meter Freistil, Silber über 25 Meter Freistil und Bronze mit der 4 x 50 Meter-Freistilstaffel. „Viel gekämpft und knapp gewonnen“, beschreibt Reinhard ihren Weg zur Goldmedaille, „das bleibt mir immer in Erinnerung und ich danke meinen Trainern für die tolle Motivation.“ Das Gefühl, in dem Moment, „ein Champion“ zu sein, habe sie veranlasst, sich bei der Siegerehrung als Musik den Queen-Klassiker „We are the Champions“ zu wünschen. Reinhardt bescherte zudem ihrer Trainerin Anna Wegener, die ebenfalls erstmals bei Special-Olympics-Spielen dabei war, das persönliche Highlight. Wegener: „Ich war begeistert von der super Stimmung. Mein emotionalster Moment war, als Leonie in einem spannenden Endlauf die Goldmedaille gewann.“

Aus Sicht der TuRa-Leichtathleten war auch das Finale im 100-Meter-Lauf sehr speziell, für das sich Celina Blanke, Jacqueline Erensoy und Natalie Boldt qualifizierten. Gewinnerin Blanke erhielt im Anschluss die Goldmedaille aus der Hand ihres Trainingskollegen Steffen Rammert, der als Mitglied des Athletenrats die Siegerehrung durchführte. Beide feierten diesen Augenblick gemeinsam auf der Bühne. Leichtathletik-Coach Maike Brand bilanziert: „Es ist sehr erfreulich, dass unsere Sportler neben den laufintensiven Disziplinen auch technisch anspruchsvolle Disziplinen wie Speerwurf im Wettkampf sauber umsetzen können.“

Die Medaillengewinner

Schwimmen

(Freistil): Leonie Reinhardt Gold (50 Meter), Silber (25 Meter), Bronze (4 x 50 Meter-Staffel), Anna Rammert 3 x Bronze (25 Meter, 50 Meter und 4 x 50 Meter), Sara Öztas Bronze (4 x 50 Meter), Lea Nowak Bronze (4 x 50 Meter), Jana Meril Bronze (25 Meter), Uli Öztas Bronze (50 Meter), Fabian Berhörster 2 x Silber (25 Meter, 50 Meter), Daniel Lobbenmeier Gold (50 Meter), Bronze (100 Meter), Michael Jähnert Gold (25 Meter), Silber (50 Meter).

Leichtathletik: Celina Blanke holte zweimal Gold (100 Meter-Lauf und Weitsprung), Katja Kubitzki bekam Bronze im Kugelstoßen und Carsten Beilfuß Gold (Speerwurf) und Bronze (75-Meter-Lauf).