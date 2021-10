Eltern präsentieren Mängelliste

Mit einer langen Mängelliste hat sich der Elternpflegschaftsvorsitzende der Grundschule Spenge-Land in der Schulausschuss-Sitzung zu Wort gemeldet: „Seit 2015 hat es weder am Standort Lenzinghausen noch in Bardüttingdorf-Wallenbrück (BaWa) in den Ferien eine Grundreinigung gegeben, seit sechs Monaten gibt es keinen Hausmeister mehr“, zählte Holger Becker auf.

Dieser Personalmangel habe diverse Folgen: In der OGS Lenzinghausen gebe es zum Beispiel ein Fenster, in dem der Schlüssel abgebrochen sei, so dass jetzt nicht mehr gelüftet werden könne. Im Giebel in BaWa seien auf dem Dachboden Fenster defekt, außerdem sei dort ein Wespennest gefunden worden. „Hinzu kommen Graffiti, Risse im Boden, offene Holzverkleidungen und Waschbetonplatten, die zu Stolperfallen geworden sind“, ergänzt Becker. Die Lehrkräfte in BaWa hätten nur eine kleine Toilette, die auch noch als Abstellraum für Pausenspielzeug genutzt werde. Zudem gebe es dort auf dem Schulhof keinen Mülleimer. Das Resultat: Vereinsmitglieder werfen auf dem Weg zur Sporthalle Kippen und Flaschen einfach auf den Boden.