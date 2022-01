Eltern trotzen Wind und Wetter

Ein Team aus Familienhebammen, Familienkinderkrankenschwestern und Sozialpädagoginnen stehe während der Treffen für alle Fragen rund um das Familienleben zur Verfügung, teilt die Stadt Paderborn mit. Der Outdoor-Frühstückstreff „Baby & Ko“ richtet sich an Schwangere und Eltern mit Kindern bis zum ersten Lebensjahr. Er findet donnerstags von 10 bis 11.30 Uhr statt. Startpunkt ist die katholische Erwachsenen- und Familienbildung Ostwestfalen im Zentrum von Paderborn.

Eine junge Mutter berichtet, dass sie froh über das Angebot sei, um „mich mit anderen Müttern auszutauschen und mal etwas Anderes als die eigenen vier Wände zu sehen.“

Im Februar werde laut Stadt das Angebot durch einen weiteren Treff in Schloss Neuhaus erweitert. „Wir möchten die Zugänge für Familien zu unseren Angeboten durch eine sozialräumliche Ausweitung erleichtern und vor Ort Unterstützung anbieten“, erklärt Theresa Driller, Koordinatorin im Bildungsbüro „Kind & Ko“. Weil besonders Eltern mit Babys in den ersten drei Monaten weiter großes Interesse am digitalen Austauschangebot zeigen, findet diese Form des Treffens nun dauerhaft mittwochs von 10 bis 11 Uhr statt. Unter Begleitung von Familienkinderkrankenschwester Daniela Kaiser und Sozialarbeiterin Madita Burchardt findet auch das Kindercafé „Kind & Ko“ aktuell draußen statt. Alle Familien mit Kindern zwischen ein und zwei Jahren sind donnerstags von 15 bis 16 Uhr eingeladen. Und für die kleinen Gäste werde auch Programm geboten, „damit es ihnen im Kinderwagen nicht zu langweilig wird“, so Madita Burchardt.

Das Bildungsbüro bietet dieses Angebot gemeinsam mit den städtischen Familienhebammen, der Schwangeren- und Schwangerschaftskonfliktberatung der Diakonie Paderborn-Höxter, der Schwangerschaftsberatung Sozialdienst katholischer Frauen Paderborn sowie den Familienzentren Wewer und Schloß Neuhaus der Stadt Paderborn und der Katholischen Erwachsenen- und Familienbildung Paderborn an.

Weitere Infos und die Termine gibt‘s im Bildungsbüro unter Tel. 05251/88-11576 sowie auf www.kindundko-paderborn.de.