Eltern und Lehrerinnen als Partner

Sie sind in unterschiedlichen Ländern geboren, sprechen unterschiedliche Muttersprachen aber haben ein gemeinsames Ziel: Ihre Kinder auf ihrem Bildungsweg bestmöglich zu unterstützen. Zehn Mütter und Väter treffen sich seit dem Ende der Herbstferien wöchentlich mit zwei Elternbegleiterinnen im Grundschulverbund Wegwarte, Hauptstandort Josefschule in Büren.

Das Projekt „Rucksack Schule“ bilde eine Brücke zwischen Eltern mit internationaler Familiengeschichte und der Schule. „Die Eltern können so mehr zur Bildung ihrer Kinder beitragen“, freuen sich die beiden Elternbegleiterinnen Tugba Elmas, die vor drei Jahren aus der Türkei nach Deutschland kam, und Manal Zlam aus Syrien.

„Rucksack Schule“ ist ein Projekt des Kommunalen Integrationszentrum im Bildungs- und Integrationszentrum des Kreises. Bisher nehmen zwei Grundschulen aus Paderborn daran teil. Mit der Josefschule beteiligt sich nun erstmals eine Schule aus Büren.

Schulen in anderen Ländern funktionieren häufig nach anderen Regeln als in Deutschland. „Elternpartizipation, also die aktive Rolle der Eltern im Schulleben, ist in vielen anderen Kulturen weniger stark gewünscht und erwartet. Gleichzeitig finden viele Dinge, die bei uns über Vereine angeboten werden, wie Fußballtraining oder das Erlernen eines Musikinstrumentes, in anderen Ländern in den Schulen statt“, verdeutlicht Ljiljana Umiljenovic zwei Beispiele, die Eltern mit Migrationshintergrund an deutschen Schulen überraschen.

In den multinationalen Gruppen können sich die Eltern unter Leitung der Begleiterinnen austauschen und erfahren, welche Themen gerade im Unterricht besprochen werden. Diese Themen können sie dann auch zu Hause in der Muttersprache aufgreifen. So lernen die Kinder sich in beiden Sprachen zu Hause zu fühlen und sich sicher auszudrücken.

„Es ist uns sehr wichtig, die Eltern aus mehrsprachigen Familien mit einzubinden. Diese Ressource zu nutzen, wirkt sich positiv auf das Lernen und die Bildung unserer mehrsprachig aufwachsenden Kinder aus. Zudem werden die Eltern in ihrer Elternrolle gestärkt“, begrüßt Schulleiterin Eva-Maria Wellen das neue Angebot.

Um die Ziele zu erreichen, arbeitet ein multiprofessionelles Team eng zusammen. Diese Zusammenarbeit aller Akteure auf Augenhöhe ist für Anja Schwamborn, Schulsozialarbeiterin bei der Stadt Büren, sehr wichtig, damit eine gelebte Integrations- und Willkommenskultur gelingt.

Tugba Elmas und Manal Zlam freuen sich über weitere Eltern der Josefschule, die noch an dem Projekt teilnehmen möchten. Die Eltern treffen sich jeden Mittwoch von 14 bis 15.30 Uhr im Lehrerzimmer. Anmeldungen nimmt das Sozialwerk für Jugend und Bildung per E-Mail unter ogs-josefschule@sozialwerk-bildung.de entgegen. Schulen, die sich für das Programm interessieren, können sich bei Ljiljana Umiljenovic vom Kommunalen Integrationszentrum unter Tel. 05251/308-4637 oder per E-Mail an UmiljenovicL@kreis-paderborn.de melden. Das Projekt wird durch das Ministeriums für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration gefördert.