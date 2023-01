Tod von Emily: „Alle trauern um die junge Patientin“

Ob der Tod der vierjährigen Emily aus Bünde Schicksal war oder eine frühere Behandlung ihr Leben gerettet hätte – das wird wohl nicht so bald feststehen. „Es müssen Behandlungsunterlagen mehrerer Ärzte gesichtet und möglicherweise Gutachter beauftragt werden“, sagte Staatsanwalt Christoph Mackel am Donnerstag.

Emily starb am Neujahrstag in der Kinderklinik Herford.

Die Eltern teilten am Donnerstag mit, die Verabschiedung von ihrer Tochter finde am 11. Januar ab 11 Uhr in der Friedhofskapelle Hunnebrock an der Engerstraße in Bünde statt. Klinikums-Sprecherin Annika Vinzelberg erklärte: „Unser aufrichtiges Beileid gilt der Familie.“ Alle Beteiligten der Kinder- und Jugendklinik seien erschüttert und trauerten um die junge Patientin.