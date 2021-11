Emotionales Spiel, bewegende Songs

Richie Arndts große Leidenschaft gilt dem Blues und der American Rootsmusic. Der Gitarrist, Sänger und Songwriter aus Hille ist mit seinem emotionalen Spiel, seinen bewegenden Liedern und Konzerten längst kein Unbekannter mehr in der deutschen Musikszene. Mit seinem schon zum Kult gewordenen Winterblues-Konzert kommt er samt Band am Freitag, 3. Dezember, in die Alte Ziegelei Schnathorst.

Winterblues-Konzert mit Richie Arndt und Band in der Alten Ziegelei in Schnathorst

Die Richie-Arndt-Band mit Frontmann Richie Arndt (Mitte) sowie Sascha Oeing am Bass und Peter Weissbarth am Schlagzeug gastiert in Schnathorst.

Ausgezeichnet als „Best Contemporary Artist“ mit dem „Blues In Germany Award 2015“, erhielt er ein Jahr später den „German Blues Award 2016 – Bestes Album“. Es folgte der dritte Preis, der „German Blues Award 2018: Beste Stimme/männlich“. Im Sommer 2018 gewann die neu formierte Richie-Arndt-Band mit Sascha Oeing am Bass und Peter Weissbarth am Schlagzeug die German Blues Challenge und repräsentierte Deutschland bei der International Blues Challenge 2019 in Memphis, bei der sie das Halbfinale erreichte, sowie bei der European Blues Challenge auf den Azoren – eine große Ehre für den Bluesmusiker aus dem Mühlenkreis.

Seinen ganz eigenen Stil gefunden

Seit mehr als vier Jahrzehnten in ganz unterschiedlichen Formationen unterwegs, hatte Richie Arndt viel Zeit, über den Tellerrand zu blicken, zu lernen, sich weiterzuentwickeln – und zurückzukehren zu den Anfängen, als er noch ein Teenager war. Auf diesem Weg entdeckte er seine Liebe zu „guter, handgemachter Musik“, suchte nach technischer Perfektion und Inspiration – und fand sie. Zusammen mit seinem ganz eigenen Stil: einem Stil, dem der Blues seine warmherzige Seele gibt, während der Herzschlag, der Beat seiner Songs, oft Anklänge an Rock und Pop durchscheinen lässt.

16 erfolgreiche Alben, Auftritte auf Festivals vor mehr als 15.000 Zuschauern, unzählige Clubkonzerte und Tourneen zu den verschiedenen Veröffentlichungen, unter anderem in Deutschland, Russland, Österreich, Polen, Italien, der Schweiz, Frankreich und Irland, sind die Bilanz des bisherigen Schaffens eines der vielseitigsten Gitarristen Deutschlands.

Seit 2018 geht er mit der neu formierten Richie-Arndt-Band auf Tour. Seine eingängige Stimme und sein ebenso versiertes wie ausdrucksstarkes Gitarrenspiel machen es seinen Zuhörern leicht, sich auf die Musik einzulassen. Ob akustisch oder elektrisch: Scheinbar Alltägliches wird in Richie Arndts Liedern zu etwas Besonderem – transportiert mit Feingefühl, Charme und Witz gleichermaßen. Seine Bühnenerfahrung, kombiniert mit seinem musikalischen Können und Talent, machen den 63-Jährigen zu einer herausragenden Persönlichkeit der deutschen Bluesszene. Weit weg von ausgetretenen Klischees.

Einlass für das Konzert ist um 19.30 Uhr, Beginn ist um 20.30 Uhr. Wer sich eine Eintrittskarte sichern möchte, wende sich per E-Mail an den Vorsitzenden des Kulturrings Hüllhorst unter g.bartelheimer@t-online.de.