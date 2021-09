Empfindlicher Schlag gegen Automatensprenger-Szene

Internationale Ermittlergruppe hebt Trainingszentrum für Panzerknacker in Utrecht aus – Verbindungen zu Fällen in OWL?

In Bünde war im Juni der Geldautomat der Postbankfiliale an der Bismarckstraße gesprengt worden. Ob dafür auch die nun Festgenommenen mitverantwortlich sein könnten, müssen nun die weiteren Ermittlungen der Polizei zeigen.

Nach einer Razzia in den Niederlanden vom vergangenen Dienstag sitzen mehrere Männer in U-Haft, umfangreiches Beweismaterial wurde sichergestellt. Konkret werden den Verhafteten und insgesamt und weiteren Beschuldigten bundesweit 15 Bankautomatensprengungen vorgeworfen – alle aus dem Jahr 2020. Die betroffenen Städte waren Selfkant, Köln, Aachen, Düsseldorf, Herzogenrath, Wachtendonk, Geldern, Alpen (Nordrhein-Westfallen), Itterbeck, Schüttorf (Niedersachsen), zwei Taten in Plochingen (Baden-Württemberg), Zeitz (Sachsen-Anhalt), Elmshorn (Schleswig-Holstein), und Nittenau (Bayern).

Nur in sieben Fällen hätten die Täter aber Bargeld erbeuten können. Der entstandene Sachschaden gehe in die Millionen. Marco Ellermann, Sprecher der Polizeidirektion Osnabrück, geht davon aus, dass Mitglieder der nun aufgedeckten kriminellen Strukturen durchaus für weitere Taten in ganz Deutschland auch in diesem Jahr infrage kommen könnten. „Die Auswertung des gefundenen Materials wird sich aber einige Zeit hinziehen“, so der Beamte weiter. Wie berichtet, war im Juni der Bankautomat der Bünder Postbankfiliale in die Luft gejagt worden, einige Woche später schlugen Unbekannte an der Sparkasse in Bruchmühlen zu.

Die großangelegte Durchsuchungsaktion hatte am 28. September im niederländischen Städtedreieck Amsterdam, Utrecht und Den Haag stattgefunden. Federführend dabei waren die Polizeibehörden und Staatsanwaltschaften aus Osnabrück und Utrecht, unterstützt von den EU-Organisationen Eurojust und Europol. Dem Schlag gegen die organisierte Kriminalität war eine eineinhalbjährige verdeckte Ermittlungsarbeit vorausgegangen.

Bei den sieben Durchsuchungen konnten drei Tatverdächtige festgenommen werden. Sie sollen bald nach Deutschland ausgeliefert werden. „Insgesamt befinden sich im Zusammenhang mit dem Verfahrenskomplex neun Beschuldigte in Untersuchungshaft“, so Polizeisprecher Ellermann. Erstmalig sei es den Fahndern nun gelungen, auch in die Strukturen der Organisations- und Logistikebene der Automatensprengerszene einzudringen: „Dabei geht es beispielsweise um die Verteilung von Sprengstoffen oder Fluchtfahrzeugen sowie die Vernetzungen der einzelnen Banden untereinander.“

Sichergestellt wurden unter anderem zahlreiche Handys für die verschlüsselte Kommunikation, Speichermedien, Sprengutensilien, Werkzeuge, eine Geldzählmaschine, Bargeld und ein mobiles Blaulicht. Die Ermittler erhoffen sich durch die Beweismittel unter anderem weitere Hinweise im Hinblick auf die Zuordnung weiterer Taten, strukturelle Verflechtungen der Kriminellen, mögliche Auftraggeber und Hintermänner sowie Hinweise auf den Verbleib der Beute.

414 Taten allein 2020 Foto: Insgesamt 414 Geldausgabeautomatensprengungen wurden 2020 in Deutschland gzeählt – eine deutliche Zunahme um rund 19 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Nach dem Lagebild des Bundeskriminalamts 2020 stammten etwa zwei Drittel sämtlicher Tatverdächtigen aus den Niederlanden. Wie das Bundeskriminalamt in einer Pressemitteilung vom Juni dieses Jahres dazu weiter ausführte, hatten umfangreiche Sicherungsmaßnahmen der niederländischen Banken zu einem Verdrängungseffekt geführt. Die Täter hätten seither vermehrt im Nachbarland Deutschland Angriffe auf Bankautomaten verübt.Auch in OWL hatte die Zahl der Delikte zuletzt zugenommen. ...

Bereits seit Anfang 2020 hatten die Osnabrücker Strafverfolgungsbehörden verdeckt gegen Verdächtige aus Utrecht ermittelt. Die Fahnder fanden dabei etwa heraus, dass Verdächtige in Utrecht ein „Trainingszentrum“ aufgebaut hatten, in dem an verschiedenen Geldausgabegeräten Sprengungen getestet wurden, um das so erlangte Wissen dann bei Taten in der Bundesrepublik anzuwenden. Die Geräte dafür seien in Deutschland angekauft worden. „Die Täter wussten so, welche Automaten besonders anfällig sind“, so Polizeisprecher Ellermann.

Michael Maßmann, Präsident der Polizeidirektion Osnabrück, sagte zum Erfolg: „Die grenzüberschreitende Ermittlungsarbeit hat hervorragend geklappt. Das ist ein empfindlicher Schlag gegen die internationale Geldautomatensprenger-Szene und ihre kriminellen Machenschaften. Wir sind unserem Ziel, die kriminellen Strukturen aufzuhellen und zu zerschlagen, ein sehr großes Stück nähergekommen. Wir bleiben dran und lassen nicht locker.“ Zugleich betonte Maßmann, dass es wichtig sei, den Kriminellen generrell die Anreize für solche Taten zu nehmen: „Das kann neben intensiver Präventions- und Ermittlungsarbeit nur gelingen, wenn die Banken ihre Sicherheitsvorkehrungen und Standards optimieren - und zwar flächendeckend. Andere Staaten wie die Niederlande machen es bereits vor.“