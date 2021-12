Empörung über weiteren NS-Vergleich

Im Rahmen der Ausstellung „Lebenszeichen: 1.700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland“ sollte Kogan am 12. Dezember auf Einladung der katholischen Herz-Jesu-Gemeinde Texte zur Shoa lesen. „Plötzlich kam von ihm die Frage: Wollt ihr mal was ganz anderes hören?“, erinnert sich Vorstandsmitglied und Organisatorin Sabine Ewers. Die Politik würde systematisch lügen, habe er fortgeführt. Als Beispiele habe er Tschernobyl, Erderwärmung, MERS und SARS, CO 2 -Ausstoß bis hin zum Waldsterben und zuletzt Corona aufgezählt. Dann habe er einen Bogen zur Judenverfolgung gespannt: „Ein Satz ist mir noch genau in Erinnerung geblieben: ‚Damals durften die Juden erst ab 17 Uhr Lebensmittel einkaufen, heute dürfen Umgeimpfte gar nicht mehr einkaufen!‘“ Anschließend soll er eine brennenden „Rede gegen das Impfen“ gehalten haben: „Gott hat mir diesen Körper gegeben und da kommt so etwas nicht rein!“, soll er laut Ewers so gesagt haben.

