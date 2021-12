Ende der Bauarbeiten in Sicht

Brakel

Seit Mai 2020 wird in Modexen nahe Brakel ein Bildungshaus für das grüne Ehrenamt aus Landwirtschaft, Naturschutz und Jagd gebaut. Ein Haus, in dem diese drei Sparten miteinander und nicht übereinander reden wollen. Nun rückt das Ende der Bauarbeiten langsam in Sichtweite.