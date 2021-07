Ende der schlaflosen Nächte

Bad Wünnenberg

Ulrich Klinke kann endlich wieder ruhig schlafen. Geschafft hat das Heimatministerin Ina Scharrenbach, die dem Vorsitzenden der Historischen Landtechnik in Bad Wünnenberg am Montag ein ordentliches Heimatzeugnis ausstellte. Verbunden ist damit nämlich ein Förderbescheid in Höhe rund 204.000 Euro.

Von Marion Neesen