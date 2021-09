Endgültiges Aus für Alno

Pfullendorf/Enger

Für den insolventen Küchenmöbelhersteller Alno gibt es keine Rettung mehr. Das Unternehmen – als Neue Alno GmbH 2017/18 aus der insolventen Alno AG hervorgegangen – hat keinen Investor gefunden und wird den Geschäftsbetrieb Ende September einstellen. Betroffen vom Aus sind insgesamt 230 Mitarbeiter am Stammsitz sowie bei der BBT Bodensee Bauteile GmbH in Pfullendorf bei Überlingen am Bodensee.

Von Oliver Horst