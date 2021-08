Endlich ein eigener Flügel

Paderborn

Das Warten hat ein Ende. Der Paderborner Jazz-Club bietet am Freitag, 13. August, um 20 Uhr wieder ein Konzert an, und zwar mit Benny Düring & Friends in der Kulturwerkstatt. Als Dankeschön an die treuen Mitglieder ist das Konzert für sie kostenlos, ansonsten kosten die Karten 15 Euro.