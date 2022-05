Das Königspaar des Heimatschutzvereins Leiberg, Sandra und Rüdiger Pickhard, wird mit der Amtszeit von 2019 bis 2022 sicherlich in die Vereinsgeschichte eingehen. Jetzt durften sie endlich ihren großen Auftritt genießen.

Königspaar Sandra und Rüdiger Pickhard seit drei Jahren in Leiberg im Amt

Wenn auch Regengüsse am Sonntag nicht ausblieben, so strahlte das Königspaar doch Optimismus pur aus. König Rüdiger Pickkhard fasste es in vier Worte: „Endlich geht es los!“

Nach dem erfolgreichen Königsschuss unter der Leiberger Vogelstange und dem ersten Ausmarsch mit Königin Sandra 2019 war durch die Corona-Pandemie bis zum großen Auftritt des Paares am Schützenfestsonntag viel mehr Zeit als eigentlich geplant vergangen. Die Vorfreude auf ein „richtiges Schützenfest“ war beim Königspaar und Hofstaat, beim Schützenverein mit Schützenoberst Werner Müller und den Leiberger Bürgern entsprechend groß.

Pünktlich um 14.20 Uhr marschierten die Musikvereine aus Leiberg und Büren mit den Tambourcorps aus Bad Wünnenberg und Büren in den Leiberger Hagen 8, um für den großen Ausmarsch die Majestäten mit König Rüdiger und Königin Sandra Pickhard, begleitet von den zwei kleinen Prinzessinnen und 15 Hofdamen und Hofherren, abzuholen. Nach der Kranzniederlegung am Ehrenmal ging es zum Feiern in die Schützenhalle.

Die Königin wählte für ihren langerwarteten großen Auftritt eine dezent-elegante, schulterfreie Robe in den märchenhaften Farben Weiß und Zartmint in A-Linie mit anspruchsvollen Stickereien im oberen Bereich als besonderen Hingucker. Ihre 15 Hofdamen entschieden sich abwechselt für Farbtöne im dezenten Bordeaux-Rot oder kräftigen Türkis mit farblich abgestimmten, eleganten Pailletten-Applikationen.