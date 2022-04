Endlich lodern wieder die Flammen

Osterfeuer-Veranstaltungen in Schloß Holte-Stukenbrock erleben einen riesigen Ansturm

Schloß Holte-Stukenbrock

Am Wochenende sind in der Region wieder zahlreiche Osterfeuer entzündet worden. Wie schön die traditionellen Osterfeuer in den Ortsteilen der Stadt bei den Vereinen und Gruppen loderten, davon haben sich bei den milden Temperaturen unzählige Besucher selbst ein Bild gemacht.

Von Manuela Fortmeierund Uschi Mickley