Endlich mal was los vor Weihnachten

Schloß Holte-Stukenbrock

Wenn in der Adventszeit nahezu alle vorweihnachtlichen Veranstaltungen abgesagt werden, dann reicht vergleichsweise wenig, um die Massen zu mobilisieren. Die Kattenheide war am Samstag an beiden Seiten derart zugeparkt, dass es zum Hof Dreischalück kaum ein Durchkommen gab.

Von Dirk Heidemann