Endlich sauberes Wasser

Viele Fotos glücklicher Menschen in Madisi schauen sich der Vorsitzende des Lions-Clubs Büren-Salzkotten, Bernhard Höxtermann (links), und Sekretär Andreas Heumüller, gern an. Dazu hat das Wasserprojekt des heimischen Fördervereins im afrikanischen Malawi beigetragen.

Mit „wir“ meint der Salzkottener Unternehmer die Mitglieder des Lions-Clubs Büren-Salzkotten, in dem Bernhard Höxtermann den Vorsitz inne hat. Wie und warum sich der Lions-Club in Malawi, genauer gesagt in der Region Madisi, für die dortige Wasserversorgung engagiert hat, das erklärte Lions-Sekretär Andreas Heumüller.