Endlich Schluss mit der „schwarzen Brühe“?

Das Problem ist in den vergangenen Jahren immer wieder aufgetreten: Bei starkem Regen trat aus dem Regenrückhaltebecken nördlich des Kreisverkehrs am Hapkenberg eine schwer definierbare schwarze Brühe aus. Mit einer Baumaßnahme entlang der Borgholzhausener/Theenhausener Straße zwischen Werther und Halle soll das bald der Vergangenheit angehören.

Ist es eine Mischung aus Reifenabrieb und anderem Dreck, der seinen Weg oberirdisch oder durch die Drainageleitung entlang der Straße mit dem Wasser bis in das Abwasserreinigungssystem an der Diekstraße fand? Was auch vielen Anliegern naheliegend erscheint, bestreitet Sven Johanning, Sprecher des Landesbetriebs Straßenbau NRW: „Die Probleme gibt es in der Tat seit Jahren. Aber die oft zitierte schwarze Brühe aus unserer Drainage entsteht nicht aus Reifenabrieb; denn die Drainage entwässert direkt aus dem Berg.“ Dennoch: „Wir mussten das unterirdische Reinigungssystem an der Diekstraße deswegen schon öfter als üblich reinigen“, berichtet Sven Johanning.