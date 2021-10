Endlich weihnachtet es wieder!

Um den Besucherandrang zu entzerren, wird das Geschehen erstmals an zwei Schauplätzen stattfinden. Während vor dem Mallinck­rodthof die Veranstaltungsbühne sowie 14 Bewirtungsstände aufgebaut sind, wird der Kreativmarkt mit insgesamt 42 Ausstellern in die etwa 1,5 Kilometer entfernte Gemeindehalle Kirchborchen verlegt. Letzterer ist am Samstag und Sonntag jeweils von 14 bis 20 Uhr geöffnet. Das Haus der offenen Tür im Stephanushaus bietet zudem an beiden Tagen von 15 bis 18 Uhr eine Betreuung für Kinder und Jugendliche an.

