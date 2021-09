Endlich wieder bummeln am Sonntag

„Es ist so schön, dass die Menschen kommen. Die Masse werden wir nicht erreichen. Aber, wenn wir die Klasse schaffen, wär das super“, sagt Nicolas Tscheche und freut sich, dass der Verkaufsoffene Sonntag möglich war, er seine Läden öffnen durfte. Einfach nur zufrieden waren auch Ekrem Keskin und sein Team von Klingenthal, wenngleich die Klage von Verdi eine gute Planung schwer gemacht hätte. Erst Freitagnachmittag hatten die Geschäftsleute erfahren, dass der Offene Sonntag stattfindet. „Ich bin so begeistert, dass wir nach zwei Jahren wieder an einem Sonntag öffnen dürfen. Wir haben nicht die Erwartung, heute gigantische Umsätze zu machen. Wenn etwas in die Kasse kommt, sind wir s zufrieden. Es sind ja auch nicht die Massen, vor denen so mancher Angst hatte, die sich hier durchschieben. Aber das Geschäft ist gut besucht“, meint der Geschäftsführer. Und noch viel wichtiger: Alle sind gut drauf, Kunden wie Verkäufer und Verkäuferinnen. „Sie arbeiten gern an diesem Sonntag. An keinem Tag vergehen fünf Stunden Arbeitszeit so schnell wie an diesem Sonntag“, sagt Keskin und Verkäuferin Silke Adriaans bestätigt das. „Wir sind froh, dass wir heute arbeiten dürfen“, meint sie und muss weiter zur nächsten Kundin. Das eine oder andere reduzierte Sommerschnäppchen wird an diesem Sonntag noch gemacht, zumeist aber haben es die Kunden auf die neue Herbst-Winter-Ware abgesehen. Und das, obwohl das Wetter besser nicht hätte sein können. „Es ist so herrlich“, meinen Anne Heiler und Inge Begemann, die extra aus dem Lippischen nach Herford gekommen sind. „Wir haben uns so darauf gefreut, hier heute mal in Ruhe durchschlendern zu können.“

