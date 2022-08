Endlich wieder das Heimatfest gefeiert

Dabei entfiel in diesem Jahr der Montag samt Frühstück als Festtag. Während der Samstag rund um das Vogelschießen mit Tanzveranstaltungen und abschließendem Festball glänzte, stand der Sonntag zunächst ganz im Zeichen der Freunde und der Familie.

Weitere Tanzvorführungen des Tanz Baus aus Paderborn unter Leitung von Bettina Broer stimmten schließlich auf die Königsproklamation und den abschließenden Festball ein. Die Königswürde sicherte sich in diesem Jahr Andreas Becker mit seiner Frau Melanie nach insgesamt 197 Schüssen. Apfelprinz wurde Thorsten Schaub, die Würde des Zepterprinzen sicherte sich Ludger Glass. Die Krone holte sich die neue Kronprinzessin Elli Janzen.

Zur feierlichen Proklamation des neuen Königspaares waren auch zahlreiche Gäste anwesend, die einige Worte an den Heimatverein richteten. So freute sich etwa Paderborns stellvertretender Bürgermeister Martin Pantke über die Rückkehr des Festes in der „Grünen Lunge“ der Stadt, im Haxtergrund. Auch Jürgen Lutter, Hauptmann der Kämper-Kompanie des Paderborner Bürgerschützenvereins, richtete zwischen zahlreichen Späßen mit Wolfgang Just, Vorsitzender des Heimatvereins, beste Wünsche für die Zukunft an die Heimatfreunde aus. Bei der Feier des Königspaares Andreas und Melanie Becker durfte da natürlich auch das dreifache „Horrido!“ nicht fehlen.

Auch die St.-Sebastian-Schützenbruderschaft Dörenhagen sowie die Karnevalisten von Hasi-Palau-Paderborn drückten ihre Freude über die Rückkehr des Heimatfestes aus und ließen im Anschluss an die Königsproklamation den Abend gemeinsam mit den Gästen ausklingen.

In diesem Jahr besuchten etwa 120 Gäste das Heimatfest am Samstag sowie etwa 350 Gäste die Feierlichkeiten am Sonntag. Dabei nahmen etwa 90 Kinder an den Tanzveranstaltungen des Tanz Baus teil, teilen die Heimatfreunde mit.