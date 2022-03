Endlich wieder eine Mühlen-Saison

Mühlenverein im Kreis Minden-Lübbecke trifft sich in Bad Holzhausen / Veranstaltungen und Förderprojekte in Planung

Bad Holzhausen

In diesem Jahr können endlich wieder Mühlentage und andere Veranstaltungen an und in den heimischen Mühlen angeboten werden. Diese gute Nachricht hatten der Vorstand und Mitglieder des Kreismühlenvereins während der Jahreshauptversammlung parat. Zu dieser hatte der Verein ins Haus des Gastes und in die Gutswassermühle in Bad Holzhausen eingeladen.

Von Eva Rahe