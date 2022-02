„Endlich wieder in Ruhe bummeln“

Seit Mittwoch gilt zwar 2G beim Shoppen, aber es wird nicht mehr jeder kontrolliert. Chaos und Ärger in der City? Das Gegenteil ist der Fall, wie eine Shopping-Tour am verkaufsstarken Samstag belegt. Die Händler zeigen sich dankbar für den Lichtblick

Kopfschütteln und auch Zorn haben die Politiker für ihr erneutes Corona-Regel-Wirrwar geerntet. Seit Mittwoch gilt zwar 2G beim Shoppen, aber es wird nicht mehr jeder kontrolliert. Stattdessen ist der Einzelhandel aufgefordert den Impfstatus mit Stichproben zu erheben. Eine Anleitung für die Umsetzung in der Praxis gibt es jedoch nicht. Und schon am nächsten Mittwoch ist in Aussicht gestellt, dass die Shopping-Tour gänzlich frei von Kontrolle stattfinden kann – die Ministerpräsidentenkonferenz tagt dazu.